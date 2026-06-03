Испания научи решаващата новина за Ямал

Селекционерът на националния отбор на Испания Луис де ла Фуенте не изключи, че Ламин Ямал ще бъде готов за първия мач от Световното първенство.

По-рано се съобщаваше, че крилото на Барселона може да пропусне първите мачове от Световното първенство през 2026 г. срещу Кабо Верде (15 юни) и Саудитска Арабия (21 юни) заради контузия, получена при изпълнение на дузпа в мача от Ла Лига срещу Селта на 22 април (1:0).

"Нито Ламин, нито Нико Уилямс, нито Виктор Муньос ще играят срещу Ирак утре. Уверени сме, че Ламин ще бъде готов до 15-ти. Ако нещата продължат така, той може да е готов, но това не гарантира, че ще играе. Ще оценим ситуацията, докато се развива", каза Де ла Фуенте.

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