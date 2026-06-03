Нов скандал с ФИФА и тежко обвинение преди Мондиала

Нова полемика около подготовката за Световното първенство се разгоря след публикация на ирландския журналист Юън МакКена. Той заяви, че от ФИФА, са резервирали масово хотелски стаи в САЩ, създавайки изкуствено усещане за недостиг и допринасяйки за повишаване на цените за феновете.

В публикация в социалната мрежа "X" МакКена написа, че футболната организация е блокирала значителен брой хотелски стаи в градовете домакини на турнира, а впоследствие е анулирала тези резервации. Според журналиста подобна практика е създала изкуствено търсене на пазара и е довела до по-високи цени за запалянковците, които планират да посетят срещите от Мондиал 2026.

Твърденията на МакКена съвпадат с критики, отправени през последните месеци от представители на американската хотелска индустрия. Според тях ФИФА е резервирала значителeн брой стаи за нуждите на турнира, което е ограничило предлагането на пазара в редица градове домакини.

Ръководителите на федерацията реагираха официално на обвиненията, като отхвърлиха внушенията за манипулиране на пазара. В позицията си световната футболна централа подчертава, че всички освобождавания на хотелски стаи са били извършени в рамките на договорените срокове и съгласно сключените споразумения с хотелските партньори.

"Всички освобождавания на стаи бяха извършени в съответствие с договорно договорените срокове с хотелските партньори - стандартна практика за събитие от такъв мащаб", заявяват от ФИФА.

В позицията си ФИФА подчертава още, че по време на целия процес е поддържала постоянна комуникация с хотелските оператори по въпроси като броя на резервираните стаи, ценовите условия, типовете настаняване и необходимите корекции в резервациите.

Въпреки това критиците отбелязват, че отговорът на ФИФА не засяга директно основното обвинение - дали мащабът на първоначално блокираните хотелски стаи е оказал влияние върху пазарните цени. Вместо това организацията акцентира върху факта, че всички действия са били извършени съгласно договорените процедури и утвърдени практики за големи международни спортни събития.

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