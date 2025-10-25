Арне Слот каза истината за Исак

Най-скъпият трансфер в историята на Ливърпул - Александър Исак, е под въпрос за мача срещу Брентфорд. Срещата е тази събота. Както е известно, Исак получи лека контузия в слабините срещу Айнтрахт Франкфурт за Шампионската лига.

Исак беше сменен на полувремето при победата на Ливърпул с 5:1 в Шампионската лига в сряда, но мениджърът на Ливърпул Арне Слот предположи, че контузията не е сериозна.

"Алекс не е чак толкова зле. Под въпрос е за уикенда. Да видим какво ще стане", каза Слот на пресконференция.

Халфът Райън Гравенберх също е под въпрос, след като пропусна мача срещу Франкфурт заради заболяване, докато Джереми Фримпонг е аут заради контузия на подколянното сухожилие.

"Джереми не е в добро състояние. Определено няма да играе днес, утре или следващата седмица. Контузия в подколянното сухожилие, така че ще отнеме известно време", добави Слот.

Исак, който премина при "червените" от Нюкасъл за 170 милиона долара през лятото, отбеляза само един гол в 11 мача за клуба и страната.

"Последното нещо, за което се тревожа, е Салах да започне да вкарва голове отново, защото това е правил това през целия си живот и очаквам да го прави и през следващите седмици и месеци за нашия клуб", завърши Слот, цитиран от АП.

"Червените" са трети в класирането на Висшата лига след загуби от Кристъл Палас, Челси и Манчестър Юнайтед, а Слот каза, че отборът му трябва да се адаптира към променящия се тактически пейзаж, посочвайки промяна в начина, по който противниците подхождат към мачовете срещу тях.

"Опитвам се да кажа на играчите, че основната, основната, основната, основната разлика между този сезон и миналия сезон е стилът на игра, с който се сблъскваме", коментира мениджърът.

