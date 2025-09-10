Исак проведе първа тренировка с Ливърпул

Новата звездна покупка на Ливърпул Александър Исак

проведе днес първата си тренировка с отбора, след като до този момент той не можеше да тренира с „червените“.

Шведският национал пристигна на „Анфийлд“ от Нюкасъл след голяма трансферна сага.

Сделката по привличането му се осъществи буквално в последните часове на летния трансферен прозорец и се случи след голяма драма.

Днес Исак пристигна на клубната база и след кратка сесия във фитнеса, той взе участие в тренировъчното занимание на „червените“.

Тепърва предстои да се види, дали Исак ще може да дебютира срещу Бърнли в неделя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com