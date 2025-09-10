Исак проведе първа тренировка с Ливърпул

Новата звездна покупка на Ливърпул Александър Исак
проведе днес първата си тренировка с отбора, след като до този момент той не можеше да тренира с „червените“.
Шведският национал пристигна на „Анфийлд“ от Нюкасъл след голяма трансферна сага.
Сделката по привличането му се осъществи буквално в последните часове на летния трансферен прозорец и се случи след голяма драма.
Днес Исак пристигна на клубната база и след кратка сесия във фитнеса, той взе участие в тренировъчното занимание на „червените“.
Тепърва предстои да се види, дали Исак ще може да дебютира срещу Бърнли в неделя.
