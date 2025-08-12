Край. Исак прочете присъдата на Нюкясъл

Александър Исак е категоричен, че никога повече няма да играе за Нюкасъл.

Шведският нападател иска да премине в Ливърпул, въпреки че "свраките" продължават да настояват, че той няма да бъде продаден това лято.

Исак не игра нито веднъж в контролите на Нюкасъл през лятото и се очаква да пропусне двубоя от първия кръг на Висшата лига с Астън Вила.

Дори ако "джордитата" откажат да продадат 25-годишния шведски нападател и той остане в клуба след затварянето на трансферния прозорец, Исак счита кариерата си на "Сейнт Джеймс Парк" за приключена и няма желание да се реинтегрира в отбора.

Исак счита, че след като миналото лято е бил информиран, че все още няма да му бъде предложен нов договор, поради необходимостта Нюкасъл да спазва финансовите правила във футбола и поради факта, че той вече има изгоден контракт до 2028-а година, е дал ясно да се разбере, че това ще бъде последният му сезон в тима.

Някои в Нюкасъл отричат това да е било изразено и смятат, че нападателят е планирал да обсъди ситуацията, включително възможността за нови условия, след приключването на сезон 2024-25.

Две седмици преди края на кампанията той споделил на мениджъра Еди Хау желанието си да напусне и повторил това в телефонен разговор с наставника преди да отлети за Швеция след загубата от Евертън в последния кръг.

Ливърпул все още не е отправил нова оферта, след като предложението на мърсисайдци от 110 милиона паунда в началото на август беше отхвърлено.

