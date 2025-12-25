Това ли е заместникът на Александър Исак в Ливърпул

Сръбският нападател Душан Влахович отново има централна роля на европейския трансферен пазар в решаващ момент за няколко от най-силните отбори на континента. Сериозната контузия на Александър Исак принуди Ливърпул да предприеме спешен ход, а името на сръбския нападател е сред трансферните желания на „Анфийлд“.

Сезонът на английския клуб е сериозно затруднен от продължителното отсъствие на звездното им попълнение. В този контекст ръководството на тима смята за изключително важно да привлече нова атакуваща заплаха през януари, а профилът на нападателя на Ювентус отговаря на много от изискванията, които търсят.

Положението на Душан Влахович в Торино става все по-несигурно. Договорът на сръбския нападател изтича в края на сезона и към днешна дата той няма намерение да го подновява при условията, определени от борда на “старата госпожа”. Ювентус е наясно, че без незабавно споразумение, рискува да го загуби като свободен агент само след шест месеца. Поради тази причина продажбата му през зимния трансферен прозорец започва да се разглежда като добър ход на трансферния пазар.

Според информация от медиите в Англия, Ливърпул вече се е свързал с Ювентус, за да проучи възможност за сделка за около 20 милиона евро. Тази сума е доста под действителната стойност на играча, но е в съответствие със ситуацията му с договора при “бианконерите”.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com