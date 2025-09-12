Арне Слот каза истината за Исак и Марк Гехи

Мениджърът Арне Слот предупреди феновете на Ливърпул да не очакват 90 минути от Александър Исак в предстоящия мач от четвъртия кръг на английското първенство по футбол срещу Бърнли.

Той каза, че новото попълнение на "червените" ще навлиза постепенно в игрова форма, след като не проведе нормална подготовка с Нюкасъл през лятото.

Ливърпул привлече Исак с трансфер на стойност 125 милиона паунда през лятото. Той има само 18 минути футбол, след като бе използван като резерва от шведския национален селекционер Йон Дал Томасон в световна квалификация срещу Косово в понеделник.

"Ще го третираме така, както го направиха и те. Не очаквайте Алекс да бъде по 90 минути на терена във всеки мач", заяви Слот на пресконференция преди мача с Бърнли.

"Това определено няма да се случи и той няма да има пълен мач в близките няколко седмици. Алекс няма нормална подготовка и не е тренирал с бившия си отбор три или четири месеца. Ще навлиза постепенно във форма, а ние играем много мачове и имаме малко тренировки. Няма да му бъде лесно. Не сме го привлекли за следващите няколко мача, а за следващите шест години. Не забравяйте това", продължи той.

Ливърпул бе близо и до трансфер на защитника Марк Геи от Кристъл Палас, но сделката пропадна в заключителните секунди на трансферния прозорец.

"Искаше ни се и той да е при нас. Не е като да имаме много опции на тази позиция. Съжаляваме за нас, съжаляваме и за него. Той обаче е в добър отбор в лицето на Кристъл Палас, където вече спечели трофей. Има и отличен мениджър, така че ще видим какво крие бъдещето", завърши Слот.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com