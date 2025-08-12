Сагата е в ход! Исак напусна имението си

Всички на Острова се питат дали Ливърпул ще успее да привлече Александър Исак в рамките на настоящия трансферен прозорец, а някои видяха косвени знаци, че това ще се случи, след като нападателят напусна къщата си в Североизтока, в която живееше от три години.

Имотът е обявен за отдаване под наем само 24 часа след като Исак не бе включен в деня, посветен на семействата на играчите, от мениджъра Еди Хау.

Нападателят е категоричен, че кариерата му в Нюкасъл е приключила и че няма да играе отново за клуба, очаквайки Ливърпул да покачи офертата си значително спрямо тези 110 млн. лири, които предложи първоначално.

Домът на Исак беше обявен за даване под наем и когато замина за Испания, за да тренира с бившия си клуб Реал Сосиедад, но после обявата беше свалена.

Сега тя отново е налична и е за 6950 паунда на месец.

