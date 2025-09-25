Екитике доброволно дава титулярното място на Исак

Емоцията е хубаво нещо в спорта, но трябва и да мислиш с главата си.

Колкото повече време минава, толкова по-ясно Юго Екитике си дава сметка каква глупост сътвори срещу Саутемптън за Купата на лигата.

Френският национал се разписа победно за 2:1 няколко минути преди края и размаха фланелка пред феновете на Ливърпул, за което получи втори жълт картон.

Това означава, че ще пропусне гостуването на Кристъл Палас във Висшата лига в събота. Ситуацията е още по-неприятна за него, защото Александър Исак вече влиза в кондиция и се очаква да увеличи минутите си на терена.

Така един миг на невнимание може да струва скъпо на Екитике.

Ливърпул плати 69 милиона паунда на Айнтрахт за него през юли и началото му на "Анфийлд" е впечатляващо - три гола и една асистенция в пет мача в първенството.

Именно докато клубът чака Исак да влезе във форма след пропусната лятна подготовка, французинът поведе атаката и доказа колко ценен може да бъде.

Иронията е, че и двата му картона срещу Саутхемптън бяха напълно ненужни - първият за хвърляне на топката, вторият за събличането на фланелката.

Привлеченият за рекордната сума Александър Исак все още внимателно се интегрира в състава. Шведът записа два старта - срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига и срещу Саутхемптън за "Карабао Къп", но във Висшата лига засега влиза само като резерва.

Слот най-вероятно извади шведа на почивката във вторник срещу "светците" с мисъл за гостуването на Палас, което изглежда подходящ момент Исак да получи повече игрово време. Самият нападател заяви:

"Чувствам се добре. С всеки мач ставам по-подготвен. Трудно е да кажа дали съм напълно готов да започна като титуляр, но вярвам, че мога да направя разлика."

