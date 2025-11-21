Има нов фаворит за титлата у нас

Смяна на ролите: има нов фаворит за титлата в Първа лига и това е Лудогорец. Актуалният шампион на България отново е с най-големи шансове за трофея, въпреки че след първото завъртане от редовния сезон изостава с 11 точки от лидера Левски, макар и с отложен мач срещу Берое.

Коефициентът за 15-а поредна титла на Лудогорец е 2.00, докато за 27-а на Левски – 2.50 в един от водещите букмейкъри у нас – WINBET.

Припомняме, че само преди дни ролите бяха разменени – Левски бе оценен с 2.00, а Лудогорец – с 2.50.

Трети по шансове остава ЦСКА 1948 с коеф. 9.00. Интересно е, че след серията от 4 поредни победи за първенство ставката за ЦСКА падна до 15.00. За Черно море е 17.00, а за Локо Пд – 21.00.

Шансовете на останалите тимове са само теоретични и са оценени съответно с трицифрени и четирицифрени коефициенти.

Ръководството на Лудогорец официално обяви назначението на Пер-Матиас Хьогмо за старши-треньор на представителния отбор.

Клубът избра норвежкия треньор като най-подходящ за бъдещото развитие на отбора. Решението е продиктувано от богатия му опит, дисциплиниран подход към работата и успешните резултати на клубно и национално ниво.

