Ливърпул без двама основни играчи за мача с Нотингам

Бразилският страж на Ливърпул Алисон Бекер ще бъде титуляр в съботния мач на Ливърпул с Нотингам Форест във Висшата лига на Англия.

От тима обаче отпадат Конър Брадли и Флориан Виртц.



"Робо (Андрю Робъртсън) пропусна последната тренировка с лични причини, но ще бъде на игрището днес. Алисон проведе занимание миналата седмица и отново през тази, така че утре ще бъде на разположение, ако всичко е нормално днес. След мачовете на националните отбори обаче имаме нови проблеми. Конър Брадли и Флориан Виртц са аут, а това е далеч от идеално", каза Слот, цитиран на клубния уебсайт.

Запитан дали Алисон Бекер ще бъде титуляр, той отговори: "Ако може да играе, той ще започне мача".



"Най-големият ни проблем през този сезон, който всъщност продължаваме да имаме, е игровата кондиция на футболисти, които пропуснаха части от предсезонната подготовка. Един от тях е Александър Исак, за когото се надявахме да запише игрово време за шведския национален отбор. Той обаче висеше с картон и го оставиха извън състава, което е нормално", продължи нидерландецът.

"Казах ви също за Конър и Флориан. Жереми Фримпонг и Джовани Леони са аут, така че в момента разполагаме само с петима защитници. Такива, които винаги са играли на тези позиции. Разполагаме с тях за седем мача за 22 дни и не виждам кой може да се завърне преди това. Трудно е да ги поддържаш в добра кондиция, защото играят повече. Точно заради това и избрах състава, който видяхте срещу Палас в Карабао Къп", добави той.



"Ако не стане чудо, не чакам Конър до 22 дни. Флориан би трябвало да се завърне след Форест, при него няма да бъде за дълго. Жереми е аут за още две или три седмици", каза още мениджърът на Ливърпул.

