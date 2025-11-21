Веласкес отсече! Обещанието за Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди гостуването на Монтана в мач от 16-ия кръг на елита. Той е категоричен, че Левски „ще остане верен на своите принципи“ и занапред ще опитва да диктува играта.

„В предишния мач – срещу ЦСКА не влязох в детайли да анализираме противника. Винаги с огромно уважение към противника. Поздравихме ги за победата. Не ми хареса през второто полувреме, че не се игра футбол с толкова накъсвания, но по никакъв начин не съм оценявал или критикувал играта на съперника. На мен ми харесва мачовете да са по-динамични, повече да се задържа топката, но това е и наша отговорност. Не отиграхме ситуациите, както искахме, но от всяко нещо можеш да се поучиш. Не искам да сравнявам отборите, но когато Монтана притежава топката, опитват да покажат интересни неща. Не са отбор, който да базира играта си на рушене. Ние ще се опитаме да останем верни на нашите принципи и да диктуваме играта. Отиваме в Монтана, за да спечелим, но мога да ви кажа, че в последните две седмици се подготвяхме по невероятен начин. Всички тренират много добре и има страхотна енергия в отбора“, започна Веласкес.

„Отборът е напълно подготвен, като единственото проблемно е, че имаме двама контузени – Карл Фабиен и Ради Кирилов. Петков пък ще е аут заради наказание. Няма да търсим оправдания, а ще търсим решения. Знаем силните и слабите страни на противника, но за нас важното е как ние ще се представим. Всички се отнасят много сериозно в тренировъчния процес, но това не е изненада, защото доста дълго време е така.“, обясни още наставникът.

„Бях на мача България и Грузия. Радостен съм, че България спечели, тъй като имаме наши играчи там. Предпочитам футболистите да се връщат от пауза с позитивен резултат. Не смятам, че аз трябва да давам оценки за футболната среща“, каза още испанецът.

„Обичам да съм здраво стъпил на земята и ще бъде доста безотговорно, ако кажа какво би се случило през месеците май и юни. От днес за утре някой човек може да си отиде и това да промени живота, а във футболния свят след седмица едно нещо може да бъде съвсем различно. Аз приемам живота е да остана в настоящето. Това, което става в бъдещето в повечето случай е в следствие на настоящето. Радвам се, че хората мечтаят за титлата. Това е и резултат от това, което правят играчите, но моята отговорност е да остана концентриран в мача с Монтана. В края на сезона ще видим какво сме постигнали“, заяви Веласкес.

