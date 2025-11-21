Двама аут от Ливърпул, но друг се завръща

Арне Слот разкри, че нито Конър Брадли, нито Флориан Вирц ще бъдат на разположение за Ливърпул срещу Нотингам.

Списъкът с контузени играчи на Ливърпул започна да намалява, но ноемврийската пауза за националните отбори нанесе удар преди интензивна серия от седем мача за 22 дни във всички турнири.

Тъй като Джереми Фримпонг все още не е на разположение през следващите няколко седмици поради контузия в подколянното сухожилие, Слот ще трябва да намери решение на позицията десен бек.

Добрата новина обаче е, че Алисон е готов да се завърне в стартовия състав след седемседмично отсъствие поради контузия на подколянното сухожилие.

Той тренира нормално от миналата седмица и ако не възникне проблем в петък, ще бъде годен да започне като титуляр на "Анфийлд".

