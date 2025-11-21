Спорт

Ясна е ябълката на раздора в ЦСКА

Какво става с Лумбард Делова

Ясна е ябълката на раздора в ЦСКА
21 ное 25 | 14:56
692
Агенция Стандарт

Ръководството на ЦСКА и бранителят Лумбард Делова не могат да се разберат за размера на откупната клауза по новия договор на косовския национал. Новината разпространи местното издание „Инсайдери“, съобщи gol.bg.

Двете страни са близо до подновяване на споразумението помежду си до лятото на 2029 година с около 30 хиляди евро месечно възнаграждение за играча. Според изданието централният бранител е съгласен с предложените му условия, като е готов да приеме увеличаване на откупната клауза в новия си контракт от 900 хиляди евро на не повече от 1.5 милиона евро, но от управата на „червените“ искат тя изцяло да отпадне. Преговорите по финалните детайли на договора продължават.

26-годишният Делова, който е обвързан с „армейците“ за още 18 месеца, вече записа 47 мача с 3 гола и 2 асистенции за ЦСКА след преминаването си в състава на софиянци през март миналата година от Балкани за 350 хиляди евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай
2 Коментара
JamesGep
преди 22 часа

&lt;h1&gt;&lt;a href='krakencc.cc'&gt;Площадки в Тор сети&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt; Фраза кракен тор тг закрепилась за официальными Telegram-каналами, где ежедневно публикуются новые ссылки. Настоящий кракен тор тг гарантирует, что пользователь получит только актуальные onion-домены. Telegram стал главным местом обмена информацией, и именно там работает кракен тор тг. &lt;h2&gt;Основные ссылки: &lt;/h2&gt; &lt;p&gt;&lt;a rel='ugc nofollow noopener' href='krakencc.cc'&gt;кракен сайт рабочий&lt;/a&gt; — krakencc.cc&lt;br&gt;&lt;a rel='ugc nofollow noopener' href=''&gt;кракен 2025 телеграмм&lt;/a&gt; — kmarket.cc&lt;/p&gt; &lt;hr&gt; &lt;p&gt;&lt;a href='krakencc.cc'&gt;KRAKEN™ 2025&lt;/a&gt; — кракен маркет тор&lt;/p&gt; &lt;i&gt;Канал Kraken в телеграмме Официальный сайт Кракен через Тор браузер Клир ссылка для входа в Кракен &lt;/i&gt;

Откажи
JamesGep
преди 21 часа

&lt;h1&gt;&lt;a href='k-platform.cc'&gt;Ссылка на Кракен&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt; Запрос кракен телефон продолжает активно набирать популярность. Настоящий кракен телефон обсуждают на форумах, в блогах и сообществах, где пользователи делятся опытом и сравнивают его с другими моделями. &lt;h2&gt;Основные ссылки: &lt;/h2&gt; &lt;p&gt;&lt;a rel='ugc nofollow noopener' href='k-platform.cc'&gt;вход кракен&lt;/a&gt; — k-platform.cc&lt;br&gt;&lt;a rel='ugc nofollow noopener' href=''&gt;кракен переходник&lt;/a&gt; — krakencc.cc&lt;/p&gt; &lt;hr&gt; &lt;p&gt;&lt;a href='k-platform.cc'&gt;KRAKEN™ 2025&lt;/a&gt; — kraken сайт даркнет&lt;/p&gt; &lt;i&gt;Кракен сайт доступен в телеграмм канале Инструкция как зайти на Кракен через браузер Зайти на Kraken через браузер просто &lt;/i&gt;

Откажи