Ясна е ябълката на раздора в ЦСКА

Ръководството на ЦСКА и бранителят Лумбард Делова не могат да се разберат за размера на откупната клауза по новия договор на косовския национал. Новината разпространи местното издание „Инсайдери“, съобщи gol.bg.

Двете страни са близо до подновяване на споразумението помежду си до лятото на 2029 година с около 30 хиляди евро месечно възнаграждение за играча. Според изданието централният бранител е съгласен с предложените му условия, като е готов да приеме увеличаване на откупната клауза в новия си контракт от 900 хиляди евро на не повече от 1.5 милиона евро, но от управата на „червените“ искат тя изцяло да отпадне. Преговорите по финалните детайли на договора продължават.

26-годишният Делова, който е обвързан с „армейците“ за още 18 месеца, вече записа 47 мача с 3 гола и 2 асистенции за ЦСКА след преминаването си в състава на софиянци през март миналата година от Балкани за 350 хиляди евро.

