Кошмарът отново дебне Италия! ПРОГРАМА НА ПЛЕЙОФИТЕ

Италия на пръв поглед избегна най-страшните сценарии по време на тегления днес жребий за последния етап от квалификациите за Мондиал 2026.

Скуадрата е най-големият отбор, който все още няма гарантирано място на Мондиала, а още по-притеснителното за всички италианци е, че родината им може да пропусне трето поредно първенство.

Италия първо ще трябва да победи Северна Ирландия у дома, а след това да гостува на един измежду Уелс и Босна. Задачата на Скуадрата изобщо няма да е лесно, особено предвид очертаващото се гостуване в Кардиф или Сараево, но с оглед участващите в жребия отбори, то задачата можеше и да е по-тежка.

В европейските баражи 16 отбора ще се борят за 4 квоти чрез четири минитурнира, като на Мондиал отиват четирите победителя.

Отборите бяха разпределени в четири урни, като тези от първа и втора урна имат домакинско предимство срещу тимовете от трета и четвърта.

Домакините на финалните сблъсъци обаче бяха определени чрез жребий. Мачовете ще се играят на 26 и 31 март, като всичко ще се решава в един сблъсък.

Поток "А"

Италия - Северна Ирландия

Уелс - Босна и Херцеговина

домакин на финала е победителят от двойката Уелс - Босна

Поток "В"

Украйна - Швеция

Полша - Албания

домакин на финала е победителят от двойката Украйна - Швеция

Поток "С"

Турция - Румъния

Словакия - Косово

домакин на финала е победителят от двойката Словакия - Косово

Поток "D"

Дания - Северна Македония

Чехия - Ирландия

Интерконтинентални плейофи:

Нова Каледония/Ямайка - ДР Конго

Боливия/Суринам - Ирак

домакин на финала е победителят от двойката Чехия - Ейре

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com