Кошмарът отново дебне Италия! ПРОГРАМА НА ПЛЕЙОФИТЕ

Италия на пръв поглед избегна най-страшните сценарии по време на тегления днес жребий за последния етап от квалификациите за Мондиал 2026.
Скуадрата е най-големият отбор, който все още няма гарантирано място на Мондиала, а още по-притеснителното за всички италианци е, че родината им може да пропусне трето поредно първенство.
Италия първо ще трябва да победи Северна Ирландия у дома, а след това да гостува на един измежду Уелс и Босна. Задачата на Скуадрата изобщо няма да е лесно, особено предвид очертаващото се гостуване в Кардиф или Сараево, но с оглед участващите в жребия отбори, то задачата можеше и да е по-тежка.
В европейските баражи 16 отбора ще се борят за 4 квоти чрез четири минитурнира, като на Мондиал отиват четирите победителя.
Отборите бяха разпределени в четири урни, като тези от първа и втора урна имат домакинско предимство срещу тимовете от трета и четвърта.
Домакините на финалните сблъсъци обаче бяха определени чрез жребий. Мачовете ще се играят на 26 и 31 март, като всичко ще се решава в един сблъсък.
Поток "А"
Италия - Северна Ирландия
Уелс - Босна и Херцеговина
домакин на финала е победителят от двойката Уелс - Босна
Поток "В"
Украйна - Швеция
Полша - Албания
домакин на финала е победителят от двойката Украйна - Швеция
Поток "С"
Турция - Румъния
Словакия - Косово
домакин на финала е победителят от двойката Словакия - Косово
Поток "D"
Дания - Северна Македония
Чехия - Ирландия
Интерконтинентални плейофи:
Нова Каледония/Ямайка - ДР Конго
Боливия/Суринам - Ирак
домакин на финала е победителят от двойката Чехия - Ейре
