Левски пред топ трансфер с българска звезда

Левски може да осъществи много престижен изходящ трансфер, а с това да сложи и край на една от най-големите саги в последно време, свързана с 26-кратния шампион на България.

Марин Петков е един от играчите, които са били следени изкъсо от Норич, гръмнаха на Острова, пише „Мач Телеграф“. Емисари на „канарчетата“ са идвали в София и на други места, за да го гледат. Според тях той бил интересен играч, но на този етап не е ясно дали ще се стигне до решение за неговото привличане.

Както е известно, Левски вече пласира един играч на „Кароу Роуд“. И това е Хосе Кордоба. Англичаните броиха за него 3,5 млн евро. Така той се превърна във втория най-голям трансфер на „сините“ в чужбина. Малко не му стигна, за да се изравни с Георги Иванов. В момента Кордоба има 9 мача от началото на сезона във второто ниво на футбола в Англия.

Както е известно, от „Герена“ обявиха, че е дошло време да се разделя и с Марин Петков. Макар че доскоро нямаше много кандидати за подписа му. Агентите му обаче не са отказват и правят всичко възможно, за да осъществят мечтите му. В момента не са много играчите, които са на неговите години и имат зад гърба си 195 мача на най-високото възможно клубно ниво.

Според запознати обаче Левски едва ли ще може да получи парите, на които е оценен. Твърди се, че те могат да търсят за него между 3 и 4 млн евро. Кандидатите обаче са доста под тази сума. А на „Герена“ ще използват парите от Марин за привличането на нови играчи.

