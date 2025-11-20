Обрат! Това ли е новият треньор на Лудогорец

Пер-Матиас Хьогмо ще бъде новият треньор на българския шампион Лудогорец, съобщава „Афтонбладет“.

Хьогмо беше национален селекционер на Норвегия от 2013 до 2016 година, но показателите му бяха изключително слаби, пише gol.bg.

От 35 мача начело на Норвегия Хьогмо изкова едва 10 победи, при цели 18 поражения. Процентът му на победи достигна едва 28.57% - един от най-ниските в бранша.

Пер-Матиас Хьогмо има три трофея в своята треньорска кариера. Той е ставал шампион на Норвегия през сезон 2005/06 с Розенборг, през сезон 2021/22 става шампион на Швеция с Хакен, а на следващия сезон печели и купата на страната със същия тим.

65-годишният Хьогмо ще вземе със себе си Кристофер Аугустсон, който в момента е помощник-треньор на шведския шампион Мялби.

Очаква се в следващите дни двамата да подпишат своите договори, ако не се случи нещо извънредно, допълва шведското издание.

