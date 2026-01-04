Барселона удари Еспаньол в края и бетонира върха

Барселона победи със 2:0 като гост Еспаньол в градското дерби от 18-ия кръг на испанското първенство, но успехът дойде едва в самия край и след дълго напрежение. Шампионите пропуснаха ранен шанс да поведат още в третата минута чрез Феран Торес, а шест минути по-късно домакините не успяха да накажат грешка в защитата чрез Леандро Кабрера.

„Синьо-червените“ владееха топката значително повече през почти целия мач, но дълго време изглеждаха безидейни в атака и не успяваха да превърнат териториалното си превъзходство в чисти голови положения. Еспаньол пък разчиташе на дисциплина и търпение, надявайки се да устои на натиска и да измъкне точка от големия съперник.

Развръзката дойде в 86-ата минута, когато Фермин Лопес намери Дани Олмо, а той с точен удар от движение даде аванс за Барса. Само четири минути по-късно сценарият се повтори – нова асистенция на Фермин и хладнокръвно завършване от Роберт Левандовски, който сложи точка на спора.

С този успех Барселона удължи впечатляващата си серия без загуба срещу градския съперник, която датира от януари 2018 г., когато Еспаньол елиминира „блаугранас“ за Купата на Испания. В класирането Барса остава на първото място със 7 точки аванс пред Реал Мадрид, който по-късно днес приема Бетис, а напрежението в битката за титлата тепърва се покачва.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 18-ия кръг:

Селта Виго - Валенсия 4:1

Осасуна - Атлетик Билбао 1:1

Елче - Виляреал 1:3

Еспаньол - Барселона 0:2

От петък:

Райо Валекано - Хетафе 1:1

Неделя:

Севиля - Леванте

Реал Мадрид - Бетис

Алавес - Овиедо

Майорка - Жирона

Реал Сосиедад - Атлетико Мадрид

Водач в класирането е Барселона с 49 точки, Реал Мадрид е на второ място с 42 точки, пред Виляреал с 38, Атлетико Мадрид с 37, Еспаньол има 33. Бетис заема шеста позиция с 28 точки, пред Селта Виго 26, Атлетик Билбао 23 и др.

