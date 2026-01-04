Африканска драма до кръв! Мали елиминира Тунис след червен картон и чудо

Отборът на Мали се класира по изключително драматичен начин за четвъртфиналите на турнира за Купата на африканските нации, след като елиминира Тунис с 3:2 след изпълнение на дузпи. В редовното време и продълженията двубоят завърши 1:1, но развоят му се превърна в една от най-емоционалните истории на турнира.

Мали игра повече от час с човек по-малко, след като Войо Кулибали беше изгонен с директен червен картон още в 26-ата минута за грубо нарушение. Въпреки численото си предимство Тунис дълго време не успяваше да пречупи съперника и чак в 88-ата минута Фирас Шауат даде аванс на „орлите“, който изглеждаше решаващ.

Когато елиминацията вече изглеждаше предрешена, Ласин Синайоко взриви стадиона, като изравни в шестата минута на добавеното време и прати срещата в продължения. Там умората и напрежението взеха връх, а гол така и не падна, за да се стигне до дузпите.

При изпълненията от бялата точка в герой за Мали се превърна вратарят Джиги Диара, който спаси удари на Ив Бисума и Нене Доржелес, обръщайки психологическото напрежение срещу Тунис. Решителният 11-метров удар бе реализиран хладнокръвно от Ел Билал Туре, който оформи крайното 3:2 и хвърли малийците в екстаз.

В четвъртфиналите Мали ще се изправи срещу Сенегал в Танжер на 9 януари, като сблъсъкът вече се очертава като един от най-очакваните в турнира. По-късно днес програмата продължава с двубоите Мароко–Танзания и Република Южна Африка–Камерун, които обещават нови дози африканска драма.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com