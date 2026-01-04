Аталанта прободе Рома рано и я остави без отговор

Аталанта победи със 1:0 като домакин Рома в двубой от 18-ия кръг на Серия А, в който един ранен удар се оказа напълно достатъчен. Още в 12-ата минута Джорджо Скалвини се възползва от колебание в защитата и с точен удар донесе ценния успех за отбора от Бергамо, който събра 25 точки и се изкачи до осмото място в класирането.

Домакините имаха шанс да решат мача още по-рано, но в 28-ата минута попадение на Джанлука Скамака беше отменено заради засада след намеса на ВАР. Решението запази интригата жива и даде надежда на римляните, които опитаха да отговорят с по-агресивна игра през второто полувреме.

Пет минути след почивката Еван Фъргюсън беше най-близо до изравняването, но вратарят Марко Карнезеки се намеси решително и запази аванса на Аталанта. Това спасяване се оказа ключово, тъй като до края Рома така и не намери начин да пробие добре подредената защита на домакините.

С победата Аталанта записа четвърти успех в последните си пет мача и ясно показа, че влиза във възходяща форма. За Рома поражението означава трета поредна загуба при гостуване и оставане на пето място с 33 точки – тревожна серия за тим, който има амбиции за по-високи позиции.

По-късно днес шампионът Наполи гостува на Лацио, а Интер Милано приема Болоня в мачове, които могат допълнително да разклатят върха на Серия А.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 18-ия кръг:

Комо - Удинезе 1:0

Дженоа - Пиза 1:1

Сасуоло - Парма 1:1

Ювентус - Лече 1:1

Аталанта - Рома 1:0

От петък:

Каляри - Милан 0:1

Неделя:

Лацио - Наполи

Фиорентина - Кремонезе

Верона - Торино

Интер Милано - Болоня

Начело в класирането е Милан с 38 точки, Интер е на втора позиция с 36, пред Наполи с 34, Рома и Ювентус с по 33. Комо заема шесто място с 30 точки, Болоня има 26 и др.

