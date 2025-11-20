Веласкес взима спешни мерки в Левски

Поливалентният футболист на Левски Алдаир скоро може да получи нова роля в отбора, пише „Мач Телеграф“. Според запознати той е един от вариантите на Хулио Веласкес за дясно крило в гостуването на Монтана.

Обичайно Марин Петков оперира на тази позиция. Националът обаче е наказан и няма да може да вземе участие в мача на „Огоста“. Това важи и за Карл Фабиен, който по принцип е неговата алтернатива.

На „Герена“ са прегледали играчите си поред на номерата и са видели, че в предишните си отбори Алдаир е бил ползван и като крило. „Сините“ са преценили, че се справя доста добре. Остава само да се сработи подобаващо с Оливер Камдем.

Иначе отляво, където липсва Ради Кирилов, Хулио Веласкес няма подобни проблеми. Там спокойно може да играе Евертон Бала. Интересното обаче е, че именно в тази зона Веласкес за пръв път пусна защитник пред защитник. Майкон два пъти трябваше да се изявя като крило през миналата пролет, а зад него бе Макун. И това се случи в мачове срещу доста сериозни съперници – Черно море и Лудогорец. Първата срещата бе спечелена с 2:0, а във втората „сините“ и „орлите“ не успяха да излъчат победител – 2:2.

Интересното през този сезон е, че Алдаир натрупа повече мачове в Европа, за разлика от Първа лига. В турнирите на континента той има 8 мача, а в родния елит – едва 5.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com