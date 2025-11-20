Карлос Насар каза истината за ЦСКА

Олимпийският шампион по вдигане на тежести от Париж 2024 Карлос Насар, който е и трикратен световен и трикратен европейски шампион, говори за любимия си ЦСКА. Той заяви, че най-вероятно ще си вземе скайбокс на новия стадион на "армейците", чийто строеж напредва всеки ден.

"Не бях на последното дерби ЦСКА - Левски. Имам доста пътувания и ми е трудно да се справям с всичко. Радвам се на успехите на ЦСКА. Отборът духом е малко по-добре, радостта повлия много добре. За нас си е важна победа след всичките загуби. Да победим Левски показва, че при смяната на треньори и целия този хейт, все пак има работа и напредък. Дано да продължават победите, аз го вярвам. Дано треньорът остане по-дългосрочно", пожела Насар.

"Харесва ми духа на терена, показа се, че и двата отбора искат много победата. Виждам хъса в момчетата и ми харесва, нищо че не съм футболист и не разбирам много от футбол. Като по-малък бях в сектор "Г", сега съм горе във VIP-a. Защо пък да не си взема бокс на новия стадион, нека само стане и го открият.

Аз съм много радостен, че ще имаме нов стадион. ЦСКА започва да изглежда по начина, по който трябва. Аз подкрепям дори и при загубите, вдигането на състава е дълъг процес. Виждаме, че се правят стъпки за вървене нагоре", заяви Карлос Насар пред колегите от "Спортал".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com