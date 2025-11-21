Легендарен футболист видя съдбата на Германия на Мондиал 2026

Футболната легенда Лотар Матеус вярва, че германският национален отбор има всички основания да се смята за един от основните претенденти за титлата на Мондиал 2026. Бундестимът вдигна шумно настроението около себе си след разгромното 6:0 над Словакия в Лайпциг и първото място в квалификационна група „А“.

„Германия иска да се бори с най-силните: Англия, Португалия и Франция“, заяви Матеус пред Sky Sports. „Ако повторим това, което показахме в Лайпциг, ще бъдем наравно с тези отбори.“

Той припомни, че още миналото лято тимът е показал, че може да играе на нивото на най-големите: „При загубите срещу Португалия и Франция в Лигата на нациите Германия игра толкова добре, колкото и съперниците.“

Матеус подчертава, че духът е ключов: „Ако отборът покаже същата страст и сплотеност, както срещу Словакия – няма от какво да се страхува. Не трябва да се подценяваме.“

По думите му въпрос на време е екипът на Ханзи Флик да превърне високата игра в траен резултат: „Винаги съм казвал, че нашият тим е сред фаворитите за световната титла. Друг път също сме минавали трудно през квалификациите, но на самия шампионат натискът често е по-малък и футболистите могат да бъдат по-концентрирани.“

Лотар Матеус е световен шампион от 1990 година и добре познат и на българските фенове като селекционер на националния тим през 2010–2011 г.

