Всичко за Лотар Матеус

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Последни новини Спорт
Матеус зачеркна Меси

Матеус зачеркна Меси

Матеус зачеркна Меси от борбата за "Златната топка". Тя ще бъде връчена на официална церемония в Цюрих тази вечер. Според бившия селекционер на Българ...

12 януари | 6:40
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Матеус отново предаде "Байерн

Матеус отново предаде "Байерн

Междувременно Роналдо си пусна снимка в социалните мрежи как кара колело из улиците на Мадрид Бившият селекционер на България Лотар Матеус шашна люби...

04 декември | 19:31
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