Легендарен футболист видя съдбата на Германия на Мондиал 2026
Лотар Матеус каза, че Германия отново е сред фаворитите за световната титла
Следете всички новини, анализи и коментари за Лотар Матеус. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лотар Матеус каза, че Германия отново е сред фаворитите за световната титла
Реакцията в Аржентина е с невиждани размери
Носителят на „Златна топка" и бивш селекционер на националния отбор на България Лотар Матеус е поредната легенда на световния футбол, която ще гостува...
Голямата уста на Лотар Матеус го вкара в пореден скандал. Бившият селекционер на родния национален тим този път си навлече гнева на генералния мениджъ...
Бившият селекционер на България Лотар Матеус обяви, че е имало намеса в избирането на състава на "лъвовете", когато е водил тима. Носителят на "Златна...
Матеус зачеркна Меси от борбата за "Златната топка". Тя ще бъде връчена на официална церемония в Цюрих тази вечер. Според бившия селекционер на Българ...
Междувременно Роналдо си пусна снимка в социалните мрежи как кара колело из улиците на Мадрид Бившият селекционер на България Лотар Матеус шашна люби...
Баждеков се радва на първо внуче Бившият селекционер на България Лотар Матеус е станал баща за четвърти път, твърди сп. "Колорфул". Малкият Милан се...
Мюнхен. Немската легенда Лотар Матеус, който за последно работи като треньор на България, беше обявен за мъртъв. Съдът в Мюнхен опитвал да издири нег...
Лотар Матеус е пословичен със слабостта си към красивите жени. Това е и една от причините бившият селекционер на България да потвърди участието си в н...