БНБ с ключова новина за парите под дюшеците

Българската народна банка уверява, че преходът от левовете към еврото ще бъде напълно безопасен за гражданите, а всички лица, които държат над 1000 лв. в брой, вече са официално уведомени за реда и условията.

Централната банка ще обменя левове в евро завинаги, без ограничения в сумите и без каквито и да е такси или комисиони. Това означава, че дори години след въвеждането на новата валута всеки ще може да превърне старите левове по фиксирания курс.



В първите шест месеца след старта на еврото всички банки в страната ще обменят левове в евро напълно безплатно.

Единственото условие:

– за суми над 30 000 лв. се подава предварителна заявка минимум 3 работни дни по-рано.

Същите правила важат и при внасяне на левове по сметка, която ще бъде превалутирана в евро.

Пощите също влизат в процеса, но с ограничения:

до 1000 лв. на ден – безплатно

1000–10 000 лв. – само в определени станции и след заявка 3–5 дни предварително

над 10 000 лв. – не се обменят

Институциите съветват хората, които държат големи суми в брой, да започнат обмен по-рано, за да избегнат струпвания.

Важно: левът остава законно платежно средство още един месец след въвеждането на еврото.

Системата е структурирана така, че никой да не изгуби пари по време на прехода, подчертават от БНБ и другите институции.

