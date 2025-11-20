БНБ с ключова новина за парите под дюшеците

Българската народна банка уверява, че преходът от левовете към еврото ще бъде напълно безопасен за гражданите, а всички лица, които държат над 1000 лв. в брой, вече са официално уведомени за реда и условията.
Централната банка ще обменя левове в евро завинаги, без ограничения в сумите и без каквито и да е такси или комисиони. Това означава, че дори години след въвеждането на новата валута всеки ще може да превърне старите левове по фиксирания курс.
В първите шест месеца след старта на еврото всички банки в страната ще обменят левове в евро напълно безплатно.
Единственото условие:
– за суми над 30 000 лв. се подава предварителна заявка минимум 3 работни дни по-рано.
Същите правила важат и при внасяне на левове по сметка, която ще бъде превалутирана в евро.
Пощите също влизат в процеса, но с ограничения:
до 1000 лв. на ден – безплатно
1000–10 000 лв. – само в определени станции и след заявка 3–5 дни предварително
над 10 000 лв. – не се обменят
Институциите съветват хората, които държат големи суми в брой, да започнат обмен по-рано, за да избегнат струпвания.
Важно: левът остава законно платежно средство още един месец след въвеждането на еврото.
Системата е структурирана така, че никой да не изгуби пари по време на прехода, подчертават от БНБ и другите институции.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com