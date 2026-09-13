БНБ с важно съобщение за обмяната на парите
Как върви процесът на смяната на валутите
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Как върви процесът на смяната на валутите
Тя обясни абсурдната ситуация
Поп звездата нажежи атмосферата
Важна информация и за Български пощи
И каза защо не е доволна от новия бюджет
Колко са намалели парите в обращение
Какво става с банкоматите и кеша
Няколко топ таланта у нас, които да бъдат взети
Експерт посочи къде са атаките
Серафим Тодоров не може да си даде обяснение
Кои цифри трябва да се избягват
Тръгва ли наземният транспорт веднага
Какво става с банкнотите и монетите
Въпреки, че той избягва темата
Категорично изказване на премиера
Пренаписва се фшинансовата теория и наука през вековете
Даде съвет какви други варианти има
Коментира за фалшив ентусиазъм
Колко е вече средната работна заплата в района
Според него инфлацията за последния месец е отрицателно число