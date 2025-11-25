Дженифър Лопес взе парите на индийски милиардер



Дженифър Лопес получи 2 милиона долара, за да изнесе концерт на звездната сватба на индийски милиардер през уикенда.

56-годишната поп звезда нажежи атмосферата с няколко впечатляващи, леко прозрачни костюма, докато танцуваше и изпълняваше най-големите си хитове, включително „Waiting for Tonight“ и „Get Right“. По време на церемонията Лопес зашемети в бледорозово сари, преди да се преоблече в черно боди с изрезки за началото на музикалното си изпълнение.

За втория си костюм певицата избра блестящ златен ансамбъл с подходящо яке, а финалният ѝ тоалет беше боди с високо деколте, украсено с бижута, съчетано с кристализирани ботуши до коляното.

Един клип, споделен в X, показва как Лопес завършва впечатляващото си изпълнение, вдигайки тост за булката Нетра Мантена и младоженеца Вамси Гадираджу, които се присъединяват към нея на сцената. „Нека тези семейства бъдат обединени в този прекрасен ден и Бог да ни благослови всички“, каза Лопес, вдигайки чашата си.

Нетра е дъщеря на Рама Раджу Мантена, видна фигура във фармацевтичната индустрия, в момента председател и главен изпълнителен директор на Ingenus Pharmaceuticals.

Нейният съпруг, Гадираджу, е изключително богат технологичен предприемач. Той е съосновател и главен технологичен директор на платформата за доставка на храна Superorder и беше включен в списъка на Forbes „30 под 30“ миналата година.

