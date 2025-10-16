Разкриха. Къде ще отидат парите на ЦСКА

Дадоха много ценен съвет на босовете на ЦСКА, които очевидно имат големи финансови възможности.

Клубът трябва да обере каймака от млади таланти в България, за да излезе от невижданата иргова криза, в която се намира.

Това се споменава в материал на „Мач Телеграф“, в който се посочват и няколко конкретни имена. Това мнение съвпада с думите на легендарния Аспарух Никодимов.

Ето и за кои играчи става въпрос.

Стойчо Младенов съвсем на място спомена, че ЦСКА трябва да погледне към пазара у нас за някои талантливи български футболисти. Легендата насочи фокуса върху 19-годишния Кристиян Балов от Славия и едно лято по-големия Цветослав Маринов от Спартак Варна. Първият е крило, а вторият е дефанзивен халф.

Има обаче още няколко апетитни хапки на млади наши играчи, чието привличане ще е полезен ход за „армейците“.

Съвсем логично най-добрият пазар е в „Овча купел“. Става дума за повикания при мъжките национали Крис Стоянов (22 години) и Мартин Георгиев (20). Стоянов, който е халф, и Балов са най-постоянно играещите футболисти на „белите“. Георгиев, който изкара известно време в Барселона, показа голямо израстване спрямо миналия сезон.

Голям плюс за тези евентуални сделки е, че шефът на Славия Венци Стефанов преговаря традиционно лесно с „армейците“ и ако бъде изкушен с голям процент при бъдещ трансфер, със сигурност ще пусне талантите си в ЦСКА.

Халфът на Ботев Пд Никола Илиев е най-стойностният играч на младежите във вече втори квалификационен цикъл. Предвид финансовата ситуация при „канарчетата“, също може лесно да бъде спазарен.

Откритието на Черно море Николай Златев е друг, към чието привличане „армейците“ трябва да се концентрират.

Ако двама от тази великолепна шестица успеят да се наложат в първия тим, то това ще бъде една прекрасна успеваемост.

