Успех! Димитър Кузманов се справи с британец и отива на четвъртфинали

Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите "Чалънджър 50" на твърди кортове в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Поставеният под №4 българин победи квалификанта Чарлс Бруум (Великобритания) с 6:3, 6:1 за 85 минути на корта.

Мико пропиля на два пъти пробив аванс в началото, но все пак стигна до успеха в първия сет със серия от три поредни гейма. Във втората част дръпна с 4:0 и до края нямаше проблеми да затвори мача.

С успеха Кузманов заработи 8 точки за световната ранглиста, в която в момента заема 258-ата позиция.

Той достигна до първи четвъртфинал във веригата от юни в Роаян (Франция), където игра в мача за титлата, а следващият му съперник ще бъде преминалият през квалификациите Раду Албот (Молдова).

Двамата трябваше да се срещнат през миналата седмица на друг "Чалънджър" от същия ранг в Херсонисос, но българинът се отказа заради заболяване. Преди това Албот имаше пет победи в шест мача срещу Кузманов.

