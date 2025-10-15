Георг Георгиев и Костадин Ангелов поискаха оставки в кабинета!

Вместо на правителствено заседание, министри от кабинета заминаха по региони за срещи с актива на ГЕРБ.

Външният министър Георг Георгиев се срещна със структурата на ГЕРБ в Перник. Той похвали свършеното до момента от кабинета "Желязков", но и препотвърди условието за съществуването на правителството, поставено от лидера на партията вчера.

"Вследствие на вчерашната ни реакция и позицията, която днес видях единствено от страна на БСП, ние можем да кажем: така не може, не бива и няма да се продължи. Ако ще се носи отговорност, ако ще се споделят позитивите, то трябва да си разделим и това, което води работата в правителството. Само ГЕРБ да се нагърбва с всичко – не може", заяви Георгиев.

Във Велико Търново с местната структура на ГЕРБ се срещна Костадин Ангелов, който заговори за оставки във властта заради качеството на въздуха в старопрестолния град.

"Ако тези хора с широко затворени очи не бъдат освободени в следващите 7 дни. Ще поискаме оставките на ресорните им министри - на околната среда и водите и на здравеопазването", заяви Ангелов.

И двамата споменати министри - Манол Генов и Силви Кирилов, не са част от ГЕРБ, а са от редиците на коалиционните им партньори БСП и ИТН.

Структурата на мандатоносителя в Пазарджик, резултатът от чиито местни избори стана повод за трусовете във властта, изрази пълна подкрепа към думите на Бойко Борисов и заяви, че до края на седмицата ще предостави своите доклади към Изпълнителната комисия на партията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com