Георг Георгиев и Костадин Ангелов поискаха оставки в кабинета!
ГЕРБ не може да се справя сам
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ГЕРБ не може да се справя сам
Дали Християн Гущеров не стои зад заверата
Какво изтърси участничка в шоуто
Какво разреши на финалистите
Кои успяха да стигнат до финала
Защо е толкова остра реакцията му
Това не са антиинфлационни мерки, а ако са антикризисни – яма да покрият инфлацията
Ударил Балтов, за да го удари него
Повече от половината от дълговете са към доставчици
Ако вие в момента искате да внушите, че лекарите участват в несправедлива война, това вероятно е обида към тях, каза премиерът на бившия здравен минис...
Обвини го в силово налагане на ваксинацията
Защо тогава се забавя темпото, пита той
24 520 души са се ваксинирали на 28 април
Няма нито една червена зона в страната
Продължаваме да губим човешки животи, каза министърът
Болниците са подготвени, хората да са спокойни, каза здравният министър
Призоваха министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов веднага да отмени заповедта си
Първи сме по смъртност на Балканите
Зелените коридори за пазаруване на възрастни остават
Това отсече здравният министър Костадин Ангелов