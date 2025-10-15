КНСБ: ГЕРБ и ДПС-Ново начало да управляват заедно, за да не се срине държавата

Президентът на КНСБ Пламен Димитров отправи остро предупреждение към политическите сили, че предсрочни избори в този момент биха поставили държавата в риск от финансова и институционална криза. По думите му служебен кабинет няма да има капацитета да изготви и приеме най-сложния бюджет от три десетилетия насам, а нестабилността ще доведе до хаос в икономиката и публичните финанси.

Предсрочен вот – опасност за бюджета и държавата

„Предсрочните избори по никакъв начин няма да помогнат на никого с нищо“, заяви Димитров, коментирайки изявлението на Бойко Борисов, че депутатите на ГЕРБ може да спрат да осигуряват кворум в парламента. Лидерът на синдиката подчерта, че служебното правителство няма да има никаква сила да състави бюджет, особено в момент, когато страната е изправена пред нарастващ фискален натиск.

Според него подобен ход няма да прехвърли отговорността върху президента Румен Радев, както някои политически среди се надяват. „Няма да има никаква политическа отговорност и може да се получи не само слаб, но и неизпълним бюджет – такъв, който ще създаде хаос и напрежение в държавата и икономиката“, предупреди Димитров.

Ключовата формула: ГЕРБ и ДПС–Ново начало

Президентът на КНСБ заяви категорично, че единственият реалистичен сценарий за стабилизиране на управлението е ГЕРБ и ДПС–Ново начало да поемат съвместна отговорност за страната. „Какъв е смисълът да съборим допълнително държавата, когато на следващи избори ще се повтори горе-долу това, което казват социолозите – двете партии ще трябва да правят правителство – с някой или без някой“, каза той.

По думите му ситуацията изисква не партийни противопоставяния, а прагматизъм и готовност за компромиси, за да се избегне нова криза. Димитров подчерта, че всяко правителство, дори с променен формат, е по-добро от управленски вакуум, който ще блокира работата на институциите и ще влоши икономическия климат.

Данъчният дебат и диалогът с бизнеса

Освен политическата нестабилност, Димитров акцентира и върху фискалния проблем, който според него поражда „спешност и нервност“ в обществото. Той напомни, че КНСБ от години настоява за данъчна реформа, която да въведе повече справедливост в системата, но досега не е срещнала адекватен политически отговор.

След напрежението между КНСБ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) през последните дни, синдикатите вече подготвят разговори с КРИБ и КТ „Подкрепа“ за бъдещето на данъчно-осигурителната политика. Очаква се дискусиите да продължат през следващите седмици, като и двете страни декларират готовност за общи решения в името на финансовата стабилност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com