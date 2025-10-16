Наш хитов вратар напусна националния отбор!

Вратарят на „Левски" Светослав Вуцов обяви официално решението си временно да се оттегли от националния отбор на България.

Новината идва дни след напрежение около състава и спекулации за конфликти вътре в щаба на тима.

Вуцов публикува изявление, в което обяснява мотивите си - не като акт на протест срещу националния тим, а като необходима стъпка за запазване на спокойствието и професионалната си форма.

„Да облека фланелката на България е мечта, с която съм израснал. Тя тежи, защото е чест и отговорност към хората, които обичат футбола, към съотборниците, към семейството и към всички, които вярват в нас," пише вратарят.

Според думите му, в последните седмици той усеща напрежение в отбора и липса на доверие от страна на щаба:

„Присъствието ми в националния отбор предизвиква напрежение в щаба, а някои действия и непремерени реплики ме карат да се чувствам нежелан, въпреки че съм официално повикан. Няма смисъл да посочвам виновни, тъй като не търся конфликт."

„Търся среда, в която един млад футболист да може да работи спокойно, с доверие и без да се налага непрестанно да си пази гърба. Такава среда съм намерил в клубния си отбор, за което благодаря."

„Решението ми не е срещу България, а е, за да запазя спортната си форма и психическата си устойчивост и да остана верен на принципите, без които футболът няма смисъл – уважение, честен диалог и еднакви правила за всички."

Той заявява готовност да се върне в националния тим, когато почувства, че има „ясна комуникация, взаимно уважение и фокус върху футбола".

