ФИФА готви шокираща промяна във футбола!

Футболът е на прага на историческа промяна. ФИФА въведе експериментално ново правило, което дава на треньорите право сами да поискат преглед с ВАР чрез специални „карти за предизвикателство“.

Идеята бе изпробвана за първи път на Световното първенство за играчи до 20 години, а в полуфинала Мароко – Франция (1:1, 6:5 сл. дузпи) станахме свидетели на дебюта ѝ - селекционерът на Мароко размаха зелен картон, за да поиска видеопреглед на потенциална дузпа.

Как ще работи новото правило?

Всеки треньор получава две „VAR-карти“ в началото на мача. Ако смята, че съдията е сгрешил или пропуснал ситуация, може да използва една, за да поиска видеопреглед.

Ако решението бъде променено в негова полза, картата се запазва. Ако не – картата се губи. Системата е взаимствана от тениса, волейбола и крикета, където треньорите (или състезателите) могат да оспорват решения.

Реакциите обаче са разделени. Поддръжниците твърдят, че това ще намали напрежението върху съдиите и ще даде повече справедливост. Критиците обаче предупреждават, че треньорите ще злоупотребяват с новото правило, за да забавят темпото на мачовете.

ФИФА засега тества системата само в юношеския футбол, но ако експериментът се окаже успешен, „зелените карти“ може да влязат и в професионалната игра.

