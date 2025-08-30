Ето най-голямата заплаха за парите на хората

Посочиха откъде идва сериозната опасност за средствата на хората.

Най-уязвимата точка при хакерските атаки са хората и там най-често се случват пробивите.

Работим по много инциденти в България и чужбина. Спасихме българска компания от фалит. От нея бе поискан огромен откуп, за да бъдат отключени данните й и тя да може да работи.

За радост на нас и на компанията се справихме бързо и успяхме да спасим работата й. Това заяви Кирил Григоров управител на фирма "Cyberone" в интервю за Ивайло Крачунов, пише Блиц.

"Хакерите могат да бъдат наречени и „Новите нагли“! Истината е, че зад страшните псевдоними на хакерите, обикновено стоят деца и младежи на възраст между 15 и 21 години. Това е профилът на хакерите в нашата държава", уточни пред БЛИЦ TV Григоров, който е и заместник председател на Асоциацията за киберсигурност.

Кирил Григоров - управител на фирма "Cyberone"

Според Григоров в последните години кибер заплахите се развиват изключително динамично и бизнесът страда.

"Хакерските атаки са съвременен бич за икономиката, защото й нанасят огромни щети. На практика почти не съществува бизнес, който да не е бил обект на хакерска атака", разкрива експертът, който ръководи една от малкото компании у нас, които не просто реагират при пробиви, а работят ръка за ръка със застрахователи, за да изградят нова култура – на киберсигурност и защита от финансови щети.

Пред камерата на БЛИЦ TV, Кирил Григоров разкрива кои са най-големите електронни заплахи за финансовата система на България и в частност банките и стратегическите парични институции.

Г-н Григоров обяснява още и с какво се отличава подходът на "Cyberone" спрямо международни стандарти или практики.

