Огромна радост в Ливърпул

Вратар №1 на Ливърпул Алисон Бекер може да се завърне на терена още тази седмица.

До дни бразилецът ще поднови пълноценни занимания със съотборниците в следващите два дни и цели да бъде готов за домакинството на Нотингам Форест в събота.

Стражът на шампионите не е играл от 30 септември, когато се контузи при загубата от Галатасарай в Шампионската лига.

Алисон беше заместен от грузинския национал Гиорги Мамардашвили, който се представи стабилно на вратата, макар че отборът записа някои разочароващи резултати в този период.

Почти сигурното завръщане на Алисон е добра новина за мениджъра Арне Слот, който ще може да разчита и на Александър Исак.

Калпавият стрелец също е възстановен, но пък Джереми Фримпонг ще се нуждае от още време и е очакван в игра за началото на декември.

