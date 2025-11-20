Огромна радост в Ливърпул

Вратар №1 на Ливърпул Алисон Бекер може да се завърне на терена още тази седмица.
До дни бразилецът ще поднови пълноценни занимания със съотборниците в следващите два дни и цели да бъде готов за домакинството на Нотингам Форест в събота.
Стражът на шампионите не е играл от 30 септември, когато се контузи при загубата от Галатасарай в Шампионската лига.
Алисон беше заместен от грузинския национал Гиорги Мамардашвили, който се представи стабилно на вратата, макар че отборът записа някои разочароващи резултати в този период.
Почти сигурното завръщане на Алисон е добра новина за мениджъра Арне Слот, който ще може да разчита и на Александър Исак.
Калпавият стрелец също е възстановен, но пък Джереми Фримпонг ще се нуждае от още време и е очакван в игра за началото на декември.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com