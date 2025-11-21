Траур във футбола. Почина световен шампион

Светът на футбола се сбогува с още една своя легенда. На 79-годишна възраст е починал Дитер Херцог – световен шампион с Германия от Мондиал 1974, съобщиха от Бундеслигата.

Херцог оставя ярка следа в германския футбол. Той започва да блести във „Фортуна“ (Дюселдорф), където пристига през 1970 г. и бързо се превръща в ключова фигура. В рамките на шест години крилото записва впечатляващите 392 мача и 81 гола. Още в първия си сезон отбелязва 13 попадения и изиграва важна роля за промоцията на тима в Бундеслигата – момент, който дава мощен старт на кариерата му.

През 1974 г. Херцог е повикан в националния отбор на тогавашната ФРГ и веднага достига върха – световната титла, спечелена след драматичната победа с 2:1 над Нидерландия.

На клубно ниво Херцог остава в историята и със серията си от 158 поредни мача в първенството между 1970 и 1974 г. Един от най-незабравимите му моменти настъпва през юни 1975 г., когато отбелязва победния гол при лудия мач с 6:5 срещу „Байерн“ (Мюнхен). В последния си двубой за „Фортуна“ година по-късно той оформя хеттрик.

След Дюселдорф кариерата му продължава в „Байер“ (Леверкузен), за който играе почти 200 мача в рамките на седем години.

Футболът загуби още един шампион, оставил след себе си история, постижения и незабравими мачове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com