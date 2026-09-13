Ето кой поема ДАНС
Той ще изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на титуляр
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Той ще изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на титуляр
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