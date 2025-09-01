Номер едно в историята на Англия! Исак в Ливърпул

Големите играчи искат да играят в големите отбори! Трансфер номер едно в историята на британския футбол на практика е факт!

В момента таранът трябва да е на базата на Ливърпул, където да минава медицинските прегледи.

Трансферната сага ще приключи със сделка в размер на 130 милиона паунда или между 145 и 150 милиона евро.

Това е рекорд в историята на Висшата лига. Ръководствата на мърсисайдци и Нюкасъл са се разбрали в последните часове, твърдят редица реномирани имена, сред които Фабрицио Романо и Флориан Плетенбер. Таранът ще премине медицински прегледи в понеделник сутринта.

Шведът, чието единствено желание бе преминаване на "Анфийлд", по всяка вероятност ще подпише договор за шест сезона. Той бе в много лоши отношения със "свраките", като не е тренирал с отбора и не е играл от началото на сезона.

Продължителните преговори за сделката бяха основният акцент на трансферния прозорец на Висшата лига, който затваря в понеделник. Както е известно, оферта на Ливърпул от 110 милиона паунда за 25-годишния футболист беше отхвърлена по-рано през август.

Сега "свраките" ще получат 125 млн. от сумата, а останалите 5 млн. ще бъдат изплатени на предишните клубове на Исак като солидарни плащания. Тази сделка ще постави нов трансферен рекорд във Висшата лига, като ще надмине плащането на Челси от 106 млн. паунда за Енцо Фернандес на Бенфика през януари 2023 г.

Исак отбеляза 23 гола в първенството миналия сезон, за да изведе Нюкасъл обратно в Шампионската лига с пето място, а също така отбеляза гол във финала за Купата на лигата срещу Ливърпул, за да им донесе първия им вътрешен трофей от 70 години.

Това означава, че след приключване на сделката трансферът на Александър Исак в Ливърпул може да влезе и в Топ 4 на най-скъпите сделки в историята на футбола!

Най-скъпите трансфери в историята на футбола

Неймар (198 млн. паунда) Килиан Мбапе (163 млн. паунда) Филипе Коутиньо (142 млн. паунда) Усман Дембеле (135.5 млн. паунда) Мойсес Кайседо (115 млн. паунда) Джуд Белингам (114 млн. паунда) Жоао Феликс (112.9 млн. паунда) Енцо Фернандес (107 млн. паунда) Антоан Гризман (107 млн. паунда) Деклан Райс (105 млн. паунда)

