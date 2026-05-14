На инат. Ливърпул е наясно за Арне Слот

Ръководството на Ливърпул няма намерение да преразглежда бъдещето на Арне Слот след края на сезона, въпреки незадоволителното представяне на отбора през кампанията, твърди журналистът Бен Джейкъбс.

„Червените“ са близо до класиране за Шампионската лига, но очакванията към отбора бяха значително по-високи след сериозната лятна селекция на стойност около 450 милиона паунда. Въпреки това позицията на нидерландския специалист остава стабилна и към момента няма опасност да бъде освободен.

„Дори не смятам, че има сериозна основа в твърденията, че Ливърпул ще прави преоценка на Арне Слот през лятото“, заяви Джейкъбс пред GiveMeSport.

„От това, което чувам от източници около клуба, позицията е ясна от доста време – Ливърпул и FSG подкрепят Арне Слот и вече работят по сериозни планове за лятото. Идеята, че след края на сезона може внезапно да променят мнението си, се омаловажава от хората в клуба.“

Според журналиста класирането за Шампионската лига практически е максималното, което Ливърпул може да постигне в настоящата ситуация, а оценката на работата на Слот не зависи единствено от последните мачове.

„Какво може да се промени между днес и края на сезона? Ливърпул почти сигурно ще играе в Шампионската лига, а това е най-доброто, което може да се постигне. Подобна оценка няма нужда да чака лятото“, допълни Джейкъбс.

Той разкри още, че Арне Слот активно участва в планирането на летния трансферен прозорец и евентуална промяна в позицията на клуба би била напълно неочаквана.

„Има постоянен диалог и обратна връзка, а Слот е част от подготовката за следващия сезон. Ще бъде огромен обрат, ако ръководството на Ливърпул внезапно реши през лятото, че гледа по различен начин на ситуацията“, завърши журналистът.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com