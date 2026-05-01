Светкавичен удар на Палас разби Шахтьор, Райо измъкна минимална победа у дома

Отборът на Кристъл Палас победи Шахтьор Донецк с 3:1 в първия полуфинал от Лигата на конференциите, игран в Краков, като англичаните удариха още в първите секунди и наложиха контрол върху мача. В другата среща Райо Валекано спечели с 1:0 срещу Страсбург в Мадрид и взе минимален аванс преди реванша.

И двата двубоя предложиха различен сценарий, но оставиха интригата жива. Разликите преди вторите срещи остават крехки.

Светкавичен гол и контрол на Палас в Краков

Още в 21-ата секунда Кристъл Палас откри резултата след бърза комбинация от центъра, при която Жан-Филип Матета подаде към Исмаила Сар и той реализира със диагонален удар. Голът се превърна в най-бързия в турнира и даде тон на мача. Англичаните запазиха инициативата до края на първата част, но не успяха да увеличат преднината си.

Отговор на Шахтьор и решителни минути след почивката

Две минути след началото на второто полувреме Олег Очеретко изравни след разбъркване при корнер, като се възползва от подаване с глава на Кауа Елиаш. Последва силен период за вратаря Дмитро Ризник, който спаси няколко опасни удара, но не успя да спре Дайчи Камада. Японецът се разписа след бързо разиграване при тъч и асистенция от Максенс Лакроа, с което върна преднината на гостите.

Късен удар подпечатва успеха на англичаните

В края на срещата Камада отново беше в основата на атаката, като подаде към резервата Йорген Странд Ларсен, който оформи крайното 3:1. Така Кристъл Палас взе солиден аванс преди реванша и затвърди превъзходството си в ключовите моменти.

Райо Валекано печели битка на търпението

В Мадрид домакините от Райо Валекано наложиха предпазлив стил и разчитаха на стабилна защита. Единственият гол падна в 54-ата минута, когато Алемао засече с глава топка след корнер и продължение от Иси Паласон. Попадението се оказа решаващо в мач с малко чисти положения.

Снимка: Клубен сайт на Райо Велекано

Страсбург без отговор в атака

Френският тим трудно намираше ритъм и рядко създаваше опасности пред вратата на съперника. Въпреки опитите да избегне по-голям пасив, отборът не успя да стигне до изравняване и ще трябва да наваксва в реванша у дома.

Турнир на УЕФА Лига на конференциите – полуфинали, първи срещи:

Шахтьор Донецк (Украйна) – Кристъл Палас (Англия) 1:3

Райо Валекано (Испания) – Страсбург (Франция) 1:0

*реваншите ще се играят на 7-и май

