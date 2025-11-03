Бате Венци избухна! Бомба за Карлос Насар

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов отново се прояви. Шефът на „белите“ даде пресконференция, на която говори и за героят на България във вдигането на тежести – Карлос Насар.

Стефанов заяви, че "мениджър - мижитурка води Карлос Насар в Катар, за да го продава". Бизнесменът обаче не уточни кого визира.

"Как искаме българският спорт да върви? Няма как да стане? Имаме уникален спортист в лицето на Карлос Насар, но някаква мижитурка - мениджър го води в Катар, за да го продава. Същото направи и с един мой футболист", заяви Стефанов по време на пресконференцията си.

