Нови разкрития за Карлос Насар

Майката на Карлос Насар сподели интересни подробности за отношенията си със своя син. Тя даде откровено интервю пред "Дарик", в което коментира как е отгледала него и другите си двама сина и какви са им отношенията в момента.

Ето какво каза тя:

"Най-скъпоценното обръщение е майче от самите ми деца. Поля е една обикновена жена, която иска да даде най-доброто от себе си. Тя не е безгрешна, не е перфектна, обаче работи и продължава да иска да работи върху себе си, за да бъде по-добрата версия на себе си.

Той (Карлос) е като един диамант, който се ошлайфа с времето, със ситуациите, с обстоятелствата и от малък, като майка да го опиша, не като спортен любимец, е любознателен, своенравен, със свое собствено мнение, твърдо отстояващ позициите си. Има вкус към красивото, към качеството, от малък е такъв. Боец е. Той е дете, което не се е оплаквало. Има много силно чувство развито за справедливост. Ако несправедливо е обвинен, тогава може да се очаква реакция.

Това са неща, които не съм очаквала и никога не са ми се случвали, и никога не съм предполагала, че ще ми се случат. Аз съм си емоционална като човек и особено тези неща. Всяко състезание, след всеки успех и нещата се засилват, вълната се увеличава, радостна съм, горда съм. Интересът се увеличи доста и славата тежи, но каквото ни изпрати съдбата, трябва да го понасяме.

В началото аз и моите родители бяхме против, защото той беше много добър и по лека атлетика. Когато разбрах, че гори в това нещо, ние се опитахме да му намекваме, да му подхвърляме, обаче той твърдо "не". Беше направил нещо, беля, не си спомням какво и му казвам "Наказан си, няма да ходиш на тренировки вече по щанги" и той само ми заяви "Това няма как да стане. Всичко друго, но не и това". Разбрах, че това вече ще бъде неговото.

Той трудно говори за чувствата си. От много малък, когато има някаква ситуация, някакво обстоятелство, той се опитва да го решава сам. Не е такъв да дойде да се оплаче, да търси помощ, опитва се да го преодолява сам и да го разрешава сам. Той си понася отговорността за неговите действия и това наистина е от малък. Когато направи тези неща като голям, той наистина си понесе отговорността и последствията, застана смело, призна грешките си и даже даде послание "Не правете като мен. Не бъркайте смелостта с глупостта". И след това поправи всичко това, като го доказа с толкова труд, толкова дисциплина, толкова всеотдайност и постоянство. Показа наистина какъв трябва да бъдеш."

Поля Иванова разказа как прави опити заедно със сина си по време на състезания.

"Това ме притеснява, когато съм на живо, както бяхме на Европейското. Случвало се е на държавните и в Париж, защото там като стана да вдигам и преча на другите, и аз се притеснявах. Тогава не бях себе си вкъщи. След първия опит на Световното знаех, че титлата му е в ръцете. След първото изхвърляне просто аз го познавам и това е разликата с другите състезатели. Или на 11, или на 12 ми каза, че ще стане олимпийски шампион", разкрива майката на големия шампион.

"Мога да кажа гордо, че той е мъдър, че има чисто сърце, че е смирен и това ме радва много повече от успехите, от купите, от медалите и титлите. Това, че се запази като чист човек с огромно сърце. Един миротворец, който прощава, който наистина обединява, не търси различията, а търси как да сплотим. Горда съм с тези негови качества и това е благодарение на Господ, на вярата му."

