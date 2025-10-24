Вълшебна новина за стадиона чудо на ЦСКА

Новият стадион на ЦСКА продължава да се строи с бързи темпове. Очакванията са "Българска армия" да е готов през пролетта на следващата година.

Именно това е единствената светла точка за "червените" за момента.

Започнал е монтажът на последните седалкови бетонни панели в сектор "Б" на стадион "Българска армия".

Това е заключителният етап, с който ще бъде напълно завършена чашата на съоръжението. Досега в трибуната беше оставен отвор, използван за достъп на строителна техника до вътрешността на стадиона. Вече камионите и крановете ще могат да влизат през тунела между секторите "А" и "Б".

Тече подготовката и за монтиране на металната конструкция, предназначена за информационното табло, което ще бъде поставено под козирката на виража между секторите "Б" и "В". По проект е предвидено и второ табло — то ще бъде разположено между секторите "А" и "Г".

