Шоуто е пълно. Славия спря и Лудогорец!

Броени дни след като победи лидера в класирането "Левски" с 2:0, Славия успя да вземе точки и от действащия шампион Лудогорец.

Мачът в Разград завърши 1:1, което означава, че "сините" ще зимуват със 7 точки аванс в класирането. Тимът на Хулио Веласкес е с 44 точки, ЦСКА 1948 е с 37, а Лудогорец - с 34, но и мач по-малко. Славия пък е на седмото място с 28 точки.

Двубоят започна по прекрасен начин за гостите, които още в 30-ата секунда успяха да шокират своя опонент и да вкарат гол. Гермуш продължи с пета и успя да изведе Балов отляво. Българинът проби добре, премина покрай Алмейда и пусна подаване към Соле, който нахлу в пеналтерията и от точката за изпълнение на дузпа реализира.

Първоначално главният съдия отмени гола заради засада, но след близо 4 минути преразглеждане на ситуацията от ВАР в крайна сметка попадението бе признато и “белите” откриха резултата - 0:1.

Още от началото на второто полувреме домакините успяха да натиснат сериозно, като при поредната атака Станич отправи меко центриране отляво, Ивайло Чочев надскочи Мартин Георгиев и с глава засече, вкарвайки за 1:1. Това бе 11-ти гол за халфа на "орлите", с който той изравни лидера в голмайсторската листа на efbet Лига Мамаду Диало.

До края на мача Лудогорец продължи да е по-активният отбор, но така и не успя да вкара победен гол, съобщава Дир.бг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com