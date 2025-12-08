Две лоши новини за Мохамед Салах в Ливърпул!

Положението на легендарния нападател на Ливърпул Мохамед Салах става доста сложно.

Английският футболен гранд Ливърпул се е прицелил към нападателя на РБ Лайпциг - Ян Диоманде, съобщи ESPN.

Скаутове на „червените“ от Мърсисайд са присъствали на мача между РБ Лайпциг и Айнтрахт Франкфурт в Бундеслигата, за да наблюдават младия футболист. В двубоя котдивоарецът вкара хеттрик на „Орлите“ в рамките на 18 минути през второто полувреме за краен резултат от 6:0.

19-годишното крило има 15 мача за „Червените бикове“, в които е отбелязал 7 гола и е дал 4 асистенции.

С националната фланелка на Кот д'Ивоар Диоманде е играл 4 пъти и се е разписал два пъти.

Интересът на Ливърпул може да се засили, ако играещият на същата позиция Мохамед Салах напусне през зимата, след като отношенията му с мениджъра Арне Слот се влошиха по време на лошата серия, в която се намира отборът.

В същото време, живата легенда на Ливърпул Мохамед Салах няма да бъде в разширения състав на Ливърпул за мача с Интер Милано в Шампионската лига, който ще се играе във вторник, твърди радио "Монте Карло".

Мениджърът Арне Слот прави този избор две дни, след като националът на Египет изригна, че е "хвърлен под автобуса", без да знае защо.

Египтянинът продължи договора си в Ливърпул през миналото лято след продължителна сага, при която не се знаеше дали ще остане при "червените". Нападателят не започна и в мачовете срещу Съндърланд и Уест Хям, но не чувства, че той е проблемът за кризата, в която се намира отборът.

"Мисля, че е очевидно, че някой иска да ме накара да поема цялата отговорност. Много обещания ми бяха дадени през лятото, а сега съм на пейката. Така че не мога да кажа, че изпълниха обещанията си. Много пъти казах, че съм в добри отношения с мениджъра и изведнъж вече нямаме никакви отношения. Не знам защо, но ми се струва, че някой не ме иска в клуба. Това е неприемливо за мен. Не разбирам защо това ми се случва, не разбирам", коментира египтянинът след равенството с Лийдс.

