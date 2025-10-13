Карлос отвърна на удара! Истината за скандала

Карлос Насар застана пред камерата на БНТ, за да коментира обтегнатите си отношения с Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ).

Трикратният световен шампион внесе още повече яснота във взаимоотношенията си с президента на централа Стефан Ботев и потвърди, че ще продължи да се състезава за България, освен ако няма намеса отгоре.

"Отношенията ми с федерацията са доста прости - никакви са", започна Насар.

Предложих примерен договор, не ми се отговори в продължение на няколко месеца. Аз не мога да продължавам да се унижавам, искайки собствените си пари и да ме карат да се чувствам неудобно и просто на Стефан Ботев казах, че оттук нататък той ще говори с мениджъра ми. Представих го и съм му дал номер, на който да се обади. Той ми каза, че ще му се обади, но явно не иска да говори с него, а имаше възможност. Сега бяхме на световното заедно", разкри българският талант.

Олимпийският първенец отхвърли твърденията на президента на БФВТ, че той му е предложил договор, който обаче е бил игнориран от 21-годишния тежкоатлет.

Той малко не представлява нещата последователно. Аз му дадох този договор преди пет месеца да го прегледа и да се коментира. Той ми го връчва сега преди световното и аз му казах, че оттук нататък тези неща ще се коментират с моя мениджър. Аз искам да мисля единствено и само за тренировки. А дали той ще ми го даде на мен и аз ще му го дам на него... мисля, че щеше да стане едно прехвърляне на топката преди световното. Да се занимавам с такова нещо е малко несериозно", категоричен бе Насар.

"Може би нямаше да закача тази тема, ако той не беше казал, че аз съм станал световен шампион, благодарение на федерацията. Преди около 3 години си скъсах ахилеса и федерацията ми каза да се оправям и не ми вдигнаха телефона. Има много федерации, за които да състезавам, но България е моят избор, защото я обичам, не защото трябва, а защото е така. Израснал съм тук и хората, които обичам и са ме научили на нещо, са тук", посочи той.

"Засега нямам намерение да вдигам за друга държава, ако Ботев вече има някакви искания да ми взима правата, това вече е друга тема", завърши Карлос Насар.

