Левски пред изненадващ трансфер

Бразилец от Втора лига може изненадващо да се озове в Левски още тази зима. Става въпрос за Лео Пимента, който е хванал окото на "сините" с изявите си през есента за Вихрен Сандански, пише "Труд".

Крилото се представя доста добре с екипа на новака, а интерес към него проявяват и други елитни клубове, сред които и Арда.

Главният скаут на Левски Красимир Петров е наблюдавал изявите на Пимента в три двубоя дотук през кампанията. Футболистът, който е на 25 години, има 5 гола и 1 асистенция през есенния дял на Втора лига. У нас той акостира в началото на годината, след като преди това кариерата му изцяло преминава в Бразилия в местни нискоразредни отбори.

В Сандански ще се опитат да вземат максимално висока цена за своята звезда, тъй като интерес към него не липсва.

В момента Левски разполага с петима бразилци - Цунами, Майкон, Фабио Лима, Евертон Бала и Рилдо. Бъдещето на двама от тях е под сериозен въпрос, тъй като Лима има все по-периферна роля през кампанията, а Рилдо е под наем и също не успява да впечатли с представянето си.

