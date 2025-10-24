Важно решение в Левски

В Левски са решили да бръкнат надълбоко в касата на клуба, за да се разделят с двама футболисти, които така или иначе много рядко намират място в групата на Хулио Велаксес и взимат огромни заплати. Става въпрос за двамата ненужни на „Георги Аспарухов“ футболисти – словашкия халф Патрик Мислович и бразилския флангови нападател Фабио Лима.

Те не попадат в дългосрочните планове на треньора Хулио Веласкес. През лятото сините пробваха да прекратят договорите на двамата по взаимно съгласие, но това не се случи. Причината – категоричният отказ на играчите, които поискаха прекалено големи неустойки, за да си тръгнат. През зимата обаче този процес ще бъде по-лесен. Причината е, че контрактите им изтичат с края на кампанията. Тогава Левски ще може да постигне разбирателство, но за целта ще отидат над 100 хиляди лева, за да бъдат покрити по 3 месечни възнаграждения на чужденците, пише Тема спорт.

Интересното е, че Лима е най-скъпоплатеният футболист в състава. Но за него няма място на фланга на атаката, а през този сезон по-често бе ползван като бек. Той и Мислович намираха място в групата, а и в състава в началото на кампанията, когато Левски участваше в евротурнирите. И бяха част от ротацията. Сега обаче за тях няма място дори на пейката. Патрик и Фабио пристигнаха в Левски в началото на 2024 година при Николай Костов. Мислович (24 г.) има 42 мача с 3 гола за сините във всички турнири, а Лима (28 г.) е с 44 срещи и 4 попадения.

С освободените средства от заплатите им Левски ще може да си позволи да дава месечно възнаграждение на нов играч, който да бъде привлечен през зимата.

Към този момент със статута „излишен“, каквито са Мислович и Лима, е друг чужденец – ганаецът Карлос Охене. Той също има договор до края на кампанията. Но може и да го изпълни, защото не е от играчите с високи финансови възнаграждения.

