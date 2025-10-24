ФК „Миньор Бобов дол 2019“ с нови екипи за сезона от мините

Мините в Бобов дол подкрепят спортистите в общината като им осигуряват необходимите средства за закупуване на 80 професионални спортни екипи на стойност 6380 лв. Екипите, избрани от жълто – черните „миньори“ като изработката им е възложена на българска компания, която е предпочитана от много национални и футболни отбори.

От 1932 година до днес Бобов дол има своя футболен клуб, който дава възможност на деца, юноши и мъже да спортуват и да радват с успехите си. Макар през годините да е белязан от множество реформи, от 2019 година той е под крилото на Общината, ползвайки за тренировъчна база общински стадион „Николай Кръстев – Шулц ”.

Преди месец Мините в Бобов дол заедно с ТЕЦ-а подкрепиха и учебните заведения, за да започне нормално учебната година в спокойна и добра среда. През месец октомври енергийните дружества се включиха и в традиционния събор в Мало Село. Серията от дарения показва не просто тяхната социална отговорност, а и фактът, че заедно с общината работят за по добри възможности и съхраняване на традициите.

Последните данни от безработицата в Кюстендил, надхвърляща 9%, е още един аргумент в подкрепа на това колко е важна трансформацията на дружествата и съхраняване на работните места. Директно заетите в двете компании са около 2000 човека със средна заплата близо 30% над тази за България. Само за последните 5 години ТЕЦ „Бобов дол“ е внесъл в бюджета 88 милиона лева по публични данни.

Съвместната работа на Община Бобов дол и енергийните предприятия по ключови за обществеността проекти е важна за устойчивото развитие на региона.

